بالفيديو.. الملكة إليزابيث تخرج للمرة الأولى منذ تفشي كورونا

2020/10/15 | 20:16 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} شاركت الملكة إليزابيث الثانية، اليوم الخميس، في أول لقاء عام لها خارج مقر إقامتها منذ بدء تفشي كورونا في بريطانيا قبل 7 أشهر، إذ تفقدت مختبر بورتون تاون العسكري في جنوب غرب المملكة.

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