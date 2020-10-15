وزير التربية يؤكد على تعزيز العلاقات مع الاقليم لبناء نتاج علمي يخدم المؤسسة التربوية

2020/10/15 | 20:16 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أستقبل وزير التربية ، الأستاذ علي حميد الدليمي في مقر عمله اليوم ، الأربعاء ، وفداً من أقليم كردستان ، من أجل التباحث حول جملة من القضايا التي تخص الشأن التربوي والتعليمي للطلبة في الأقليم ، بهدف اعداد جيل متطور يلعب دوراً كبيراً في بناء المجتمع في شتى مراحل الحياة .





وأكد معاليه في بيان أصدرهُ المكتب الإعلامي ، عن مساندة حكومته لجميع الجهود الرامية إلى توفير فرص التعليم للطلبة وتقديم أقصى ما يمكن تقديمهُ من مساعدة لخلق نظام تربوي متطور يعكس مدى التعاون ما بين وزارة التربية في الحكومة الاتحادية ووزارة التربية في الأقليم .

هذا وقدم الضيف الذي أوفدهُ وزير تربية الأقليم ، المعالجات التي اتخذتها الحكومة لإنطلاق العام الدراسي الجديد عن طريق التنسيق العالي مع الجهات الصحية لتوفير السلامة لجميع الطلبة ، وكذلك بحث أوجه التعاون من أجل العمل كفريق واحد مع وزارة التربية الاتحادية .





وفي نهاية اللقاء ، قدم الوفد الذي ترأسهُ السيد شيرزاد رشيد وبيروين فاتح وعدد من المشرفين والتربويين لمعالي الوزير التبريكات بمناسبة تسنمهُ منصب الوزارة ، مؤكداً ان تربية الاقليم ستعمل جنباً الى جنب مع التربية الاتحادية فيما يتعلق بالطلبة النازحين والامور المتعلقة بين الاقليم والمركز .

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