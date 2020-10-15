2020/10/15 | 20:19 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ ديالى

اعلن مسؤول حكومي في ديالى، الخميس، عن نتائج مشروع الـ7مليارات دينار لبناء المدارس الحديث في بعقوبة.

وقال قائممقام قضاء بعقوبة عبدالله الحيالي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” تم مشروع 7 مليارات لبناء 12 مدرسة حققت نتائج جيدة بانجاز اثنين منها فيما بلغت نسبة الانجاز فيما تبقى من 30-50% متوقعا انجاز بعضها نهاية العام الجاري”.

واضاف، ان “المشروع والذي بدء العمل به قبل اشهر معدودة وتوقف بسبب جائحة كورونا قبل ان يباشر مرة اخرى سيكون له تداعيات ايجابية في دعم ملف التربية في بعقوبة من خلال تقليل الزخم الموجود بنسبة جيدة”.

واشار الى ان “بعقوبة وبقية النواحي الاربعة المرتبطة بها بحاجة الى اكثر من 100 مدرسة حديثة لانهاء ملف الزخم الحاصل في ملف الابنية المدرسية وتقليل عدد الطلبة في الصفوف”.،انتهى 25ف

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ديالى تعلن نتائج مشروع الـ”7 مليارات “لبناء المدارس الحديثة في بعقوبة) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ديالى تعلن نتائج مشروع الـ”7 مليارات “لبناء المدارس الحديثة في بعقوبة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).