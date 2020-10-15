رجل يقطع راس زوجته بدم بارد مما اثار الرعب في نفوس المارة ..بــ الصورة

2020/10/15 | 20:21 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سكاي برس /

هاجم رجل بولاية أوتار براديش في شمال ​الهند​ زوجته بسلاح حاد، بعد مشادة بينهما، إتهمها فيها بخيانته مع جارهما، وقطع رأسها قبل أن يسلم نفسه الى الشرطة.

وأثار الرجل الرعب في نفوس المارة في أحد شوارع الهند، إذ شوهد وهو يمشي في الطريق حاملاً رأس زوجته بيده بكل هدوء.

وذكرت الشرطة في ولاية أ...

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