إنتاج النفط الأمريكي يتهاوى 500 ألف برميل في أسبوع

2020/10/15 | 20:23 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر - أحمد شوقي: تهاوى إنتاج النفط في الولايات المتحدة بنحو 500 ألف برميل يومياً خلال الأسبوع الماضي.

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