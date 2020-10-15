المهام العاجلة للثورة السودانية - محمد مهاجر

2020/10/15 | 20:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمد_مهاجر -لقد صاحب تكوين الحكومة الانتقالية في السودان عدة أخطاء, أدت في مجملها الى انقسام واضح بين المكونين العسكرى والمدنى.



والنتيجة هي ان العساكر اصبحوا يتصرفون بمعزل عن المدنيين وبحرية تامة وكانهم يتبعون لحكومة موازية.



هذا الامر ليس خافيا على احد, فمثلا يمكن للشرطى في وزارة الداخلية ان يتوقف عن خدمة الجمهور فجاة وبلا مبرر واذا ساله المواطن يتعلل بضعف شبكة الانترنت قائلا:" الشبكة طشت".



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