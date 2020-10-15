2020/10/15 | 20:27 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]أعلنت دائرة البيطرة احدى تشكيلات وزارة الزراعة عن مباشرتها بتوسيع مشروع تحسين خدمات الصحة الحيوانية لمراقبة الامراض الوبائية بالتعاون مع منظمة الزراعة و الأغذية الدولية FAO ( الفاو ) .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البيطرة تباشر بتوسيع مشروع تحسين خدمات الصحة الحيوانية بالتعاون مع منظمة الفاو ) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البيطرة تباشر بتوسيع مشروع تحسين خدمات الصحة الحيوانية بالتعاون مع منظمة الفاو ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).