2020/10/15 | 20:27 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلنت هيأة المنافذ الحدودية، اليوم الخميس، عن ضبط تلاعب في القيمة الدولارية للبضاعة وإعادة مواد تالفة في منفذي خور الزبير والشيب الحدوديين.

وقال بيان للهيأة تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “كوادرها في منفذ ميناء خور الزبير في محافظة البصرة، تمكنت من ضبط 11عجلة محملة بأطارات السيارات تم التلاعب بشهادة المطابقة وبالقيمة الدولارية الواجب التحاسب عليها وفق حجم الاطارات وقياساتها والتي تم التلاعب بها مما سبب هدرٱ بالمال، والتي تم ضبطها من قبل شعبة البحث والتحري هيأتنا بعد إنجاز معاملاتها الكمركية من قبل مركز كمرك المنفذ الحدودي خلافٱ للضوابط والتعليمات النافذة”.

واضاف البيان، انه “في منفذ الشيب الحدودي بمحافظة ميسان، تم ضبط عجلة محملة بمادة (الكيك المجمد) تبين بعد الكشف عليها بأن البضاعة تالفة وغير صالحة للاستهلاك البشري”.

واشار الى انه “تم إعادة ما تم ضبطه وفق محضر أصولي إلى الجانب الإيراني من قبل لجنة شكلت لهذا الغرض أعضاؤها من مركز شرطة الكمارك والكمرك المدني والاستخبارات والأمن الوطني والمحجر الصحي فضلاً عن ممثل شعبة البحث والتحري في هيأة المنافذ الحدودية”.

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