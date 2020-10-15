صحة الكرخ توضح التوزيع الجغرافي للإصابات  الـ 622 المسجلة اليوم بكورونا

2020/10/15 | 20:30 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت دائرة صحة الكرخ، اليوم الخميس، عن الموقف الوبائي مع اعداد و عناوين الحالات المشخصة في مختبراتها بمرض فايروس كورونا المستجد مع اعداد الشفاء والوفيات لغاية الساعة العاشرة من ليلة البارحة والمعلن عنها اليوم :

عدد الاصابات 622 موزعة كالآتي:

أبو غريب ——————34

ابو دشير ——————7

الاعلام ——————21

البياع ——————27

التاجي ——————6

الحرية ——————33

الخطيب ——————4

الــدورة -———-——35

الدولعي ——————4

الرحمانية ——————3

السيدية —————-33

الشرطة الرابعة ————1

الشعلة ——————80

الصالحية ——————4

الطارمية ——————3

الطوبجي ——————13

العامرية ——————8

العطـيـفيـة -—————15

الغزاليـة -—————28

القادسيـة —————-15

الكاظميـة —————22

الكرخ ————————5

المحمودية —————35

المنصور —————-3

المواصلات -————-2

النصر والسلام ———-1

الوشاش ——————-2

اليـرموك ——-———23

جــكوك —————-2

حي الجامعة ————-27

حي الجهاد -————16

حي الخضراء -————3

حي الفرات —————3

حي العامل -————-43

حي العدل ——-——-45

شارع حيفا —————3

جانب الرصافة -———8

محافظة صلاح الدين—-1

محافظة واسط -——1

الشفاء:

802

الوفيات:

2

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