الصين تفصل مسؤولين اثنين للصحة بعد عودة كوفيد-19

2020/10/15 | 20:33 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة..أعلنت السلطات الصينية فصل اثنين من مسؤولي الصحة، أحدهما مدير لجنة الصحة في تسينغتاو والآخر رئيس مستشفى، وذلك بعد حالة التفشي الاخيرة لمرض كوفيد-19.وبحسب مسؤول في حكومة المدينة فإن مدير لجنة الصحة سوي زنهوا ورئيس مستشفى تسنتاو للأمراض الصدرية دينغ كاي، تم إخضاعهما إلى مزيد من التحقيق.وقد أمرت السلطات بأن يجري جميع […]

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