الولايات المتحدة تحذر من مغبة استعمال الاختبارات الصينية الممنوحة من الإمارات

2020/10/15 | 20:33 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة..حذر دبلوماسيون أمريكيون ومسؤولون أمنيون بشكل خاص ولاية نيفادا، من مغبة استعمال لوازم اختبار فيروس كورونا الصينية الصنع التي تبرعت بها الإمارات العربية، وذلك بسبب مخاوف تتعلق بخصوصية المريض ودقة الاختبار وانخراط الحكومة الصينية، بحسب ما أظهرته وثائق حصلت عليها وكالة أسوشيتد برس للأنباء، من خلال طلب السجلات العامة الخاصة بمكتب ولاية نيفادا.وتظهر […]

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