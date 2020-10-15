2020/10/15 | 20:35 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حدد المتنبئ الموعد المتوقع لأولى موجات الشتاء

الترا عراق - فريق التحرير

يتوقع أن تشهد البلاد موجة برد مبكرة هذا العام، حيث يخيم منخفض جوي "شبه قطبي" على المنطقة.

وقال المتنبئ الجوي صادق عطية في تدوينة، 15 تشرين الأول/أكتوبر، إن "منخفضًا جويًا في الطبقات العليا من أصول شبه قطبية يندفع نحو مصر وشمال إفريقيا في الثلث الأخير من الشهر بالتزامن مع اقتراب كتلة مدارية رطبة في الطبقات الجوية بداية الشهر المقبل".

وأضاف، أن "تطورات المنخفض على العراق مازالت غامضة بسبب صعوبة التوقع للفترات البعيدة خلال موسم الخريف الانتقالي"، مرجحًا أن تشهد البلاد موجة برد شتائية مبكرة هذا الموسم.

وتوقع المتنبئ الجوي، أن تبدأ الموجة في الثلث الأول من شهر تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، مبينًا أن "موجات الأمطار ما تزال تحت المتابعة والمراقبة".

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