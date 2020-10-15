إصابات كورونا في الكرخ .. الشعلة في المقدمة

2020/10/15 | 20:35 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت دائرة صحة بغداد/ الكرخ، الخميس، التوزيع الجغرافي للإصابات الجديدة بفيروس كورونا.



وقالت الدائرة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (15 تشرين الأول 2020)، إن "الموقف الوبائي لدائرة صحة الكرخ مع اعداد وعناوين الحالات المشخصة في مختبراتها بمرض فيروس كورونا المستجد مع اعداد الشفاء والوفيات لغاية الساعة العاشرة من ليلة البارحة والمعلن عنها اليوم، توزع على النحو التالي:"

عدد الإصابات 622 موزعة كالآتي:

أبو غريب ——————34

ابو دشير ——————7

الاعلام ——————21

البياع ——————27

التاجي ——————6

الحرية ——————33

الخطيب ——————4

الــدورة -———-——35

الدولعي ——————4

الرحمانية ——————3

السيدية —————-33

الشرطة الرابعة ————1

الشعلة ——————80

الصالحية ——————4

الطارمية ——————3

الطوبجي ——————13

العامرية ——————8

العطـيـفيـة -—————15

الغزاليـة -—————28

القادسيـة —————-15

الكاظميـة —————22

الكرخ ————————5

المحمودية —————35

المنصور —————-3

المواصلات -————-2

النصر والسلام ———-1

الوشاش ——————-2

اليـرموك ——-———23

جــكوك —————-2

حي الجامعة ————-27

حي الجهاد -————16

حي الخضراء -————3

حي الفرات —————3

حي العامل -————-43

حي العدل ——-——-45

شارع حيفا —————3

جانب الرصافة -———8

محافظة صلاح الدين—-1

محافظة واسط -——1

الشفاء: 802

الوفيات: 2

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