تقرير: السودان حسم أمره بشأن تطبيع العلاقات مع إسرائيل

2020/10/15 | 20:35 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قرر السودان المضي قدما في تطبيع العلاقات مع اسرائيل بعد مهلة أميركية تمنح المسؤولين في الخرطوم 24 ساعة لفعل ذلك مقابل رفع البلاد من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وفق ما قال مصدر مقرب من القيادة السودانية لشبكة i24News.

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