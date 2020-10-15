2020/10/15 | 20:39 - المصدر: بغداد اليوم

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اوضح مدير صحة الكرخ، جاسب الحجامي، الخميس، 15 تشرين الأول، 2020، التوزيع الجغرافي لـ 622 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الكرخ.

وقال الحجامي في منشور عبر منصته بـ"تويتر"، إن "الموقف الوبائي لدائرة صحة الكرخ مع اعداد و عناوين الحالات المشخصة في مختبراتها بمرض فايروس كورونا المستجد مع اعداد الشفاء والوفيات لغاية الساعة العاشرة من ليلة البارحة والمعلن عنها اليوم :

عدد الاصابات 622 موزعة كالآتي:

أبو غريب 34

ابو دشير 7

الاعلام 21

البياع 27

التاجي 6

الحرية 33

الخطيب 4

الــدورة 35

الدولعي 4

الرحمانية 3

السيدية 33

الشرطة الرابعة 1

الشعلة 80

الصالحية 4

الطارمية 3

الطوبجي 13

العامرية 8

العطـيـفيـة 15

الغزاليـة 28

القادسيـة 15

الكاظميـة 22

الكرخ 5

المحمودية 35

المنصور 3

المواصلات 2

النصر والسلام 1

الوشاش 2

اليـرموك 23

جــكوك 2

حي الجامعة 27

حي الجهاد 16

حي الخضراء 3

حي الفرات 3

حي العامل 43

حي العدل 45

شارع حيفا 3

جانب الرصافة 8

محافظة صلاح الدين1

محافظة واسط 1

الشفاء:

802

الوفيات:

2

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