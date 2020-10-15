دعم نيابي لتحركين حكوميين على صلة برواتب الموظفين واقتراح بتخفيضها لدى فئات معينة

2020/10/15 | 20:39 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

أكد عضو اللجنة المالية النيابية، جمال كوجر، اليوم الخميس، ان لجنته ليست مع استقطاع رواتب الموظفين، فيما دعا الحكومة الى التوجه الى الاصلاحات وتعظيم الايرادات العامة للدولة.

وقال جمال كوجر، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "الورقة الاصلاحية لم تبين فئات الموظفين التي سيشملهم الاستقطاع، ولم يتضح ان كان هناك تفاوت بين درجاتهم"، لافتا الى ان "الورقة البيضاء تضمنت خطوطا عريضة، وتحتاح الى مزيد من التفاصيل لنكون على بينة، لانه ليس من المعقول ان يكون الاستقطاع بنفس النسبة للرواتب الدنيا والعليا".

واضاف كوجر، أن "اللجنة المالية النيابية ليست مع اي استقطاعات تمس رواتب الموظفين، وندعم الحكومة في قراريين هامين، الاول تنظيف قوائم الرواتب من الفضائيين، والثاني حسم ملف تعددي الرواتب"، لافتا الى ان "الازمة وفي حال كانت تستدعي ان يكون هناك استقطاعات مالية فيجب ان تشمل الموظفين من الرواتب العليا في الرئاسات والوزراء والوكلاء ومن هم بمستواهم".

واشار عضو المالية النيابية، الى ان "الحكومة لاتقدم خدمات، لذا فان رواتب الموظفين وجهود القطاع الخاص هي من تومن الخدمات لشرائح واسعة في البلاد"، داعيا الى "ضرورة ترك ملف الاستقطاعات في رواتب الموظفين اللجوء الى الاصلاحات التي ستعظم ايرادات البلاد".

وكشف عضو مجلس النواب، والوزير السابق، محمد شياع السوداني، امس الاربعاء، عن مقترحات بشأن الرواتب العليت والدنيا لتطبيق "الورقة البيضاء" للاصلاح الاقتصادي في البلاد.

وقال محمد شياع السوداني، في مقابلة متلفزة تابعتها (بغداد اليوم)، إنه "قدمنا مقترحات لتخفيض رواتب الفئات العليا وكبار المسؤولين وهذه من الممكن ان توفر 700 ترليون دينار شهرياً".

وأكد السوداني، وجود "اجماع نيابي على عدم السماح بالمساس بالرواتب الدنيا والمتوسطة".

وتابع، أن "تنفيذ بنود الورقة البيضاء يتطلب الارادة الحكومية والدعم النيابي والوعي المجتمعي المتقبل للإصلاحات كي تنتهي الازمة ويجب ان تكون هناك صراحة وشفافية بين مختلف الاطراف".

وشدد عضو مجلس النواب، على أن "وجود الفساد المستشري بدوائر الدولة وبقاؤه دون مكافحة سيفشل اية خطة إصلاحية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دعم نيابي لتحركين حكوميين على صلة برواتب الموظفين واقتراح بتخفيضها لدى فئات معينة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (دعم نيابي لتحركين حكوميين على صلة برواتب الموظفين واقتراح بتخفيضها لدى فئات معينة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).