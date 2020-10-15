2020/10/15 | 20:40 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة..داهمت الشرطة الفرنسية منازل عدد من كبار المسؤولين الحكوميين ومسؤولي الصحة كجزء من التحقيق في طريقة معالجة ملف كورونا.ومن بين المنازل التي تعرضت للتفتيش منزل وزير الصحة أوليفيي فيران، ومنزل مدير وكالة الصحة الوطنية جيروم سالومون.ويخضع رئيس الوزراء جان كاستيكس للتحقيق، حسب وسائل إعلام فرنسية كما هو الشأن بالنسبة إلى سلفه إدوارد فيليب.[…]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الشرطة الفرنسية تداهم منزل وزير الصحة بسبب كورونا) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الشرطة الفرنسية تداهم منزل وزير الصحة بسبب كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).