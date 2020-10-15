ضبط تلاعب بمستندات شحنة إطارات وإعادة شحنة ’كيك’ تالفة إلى إيران

2020/10/15 | 20:46 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، الخميس،

ضبط تلاعب في القيمة الدولارية لبضاعة،

وإعادة مواد تالفة في منفذي خور الزبير

والشيب.

وقالت الهيئة في بيان، تلقت وكالة نون

الخبرية، نسخة منه، إن "الهيئة تمكنت في

من

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