بالفيديو.. هجوم مسلح على صيدلية في أربيل

2020/10/15 | 20:47 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أدانت وزارة الصحة في حكومة اقليم كردستان، اليوم الخميس، بشدة تعرض إحدى الصيدليات في أربيل لهجوم من قبل شخصين.

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