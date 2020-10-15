حي العدل تتربع على الصدارة.. جغرافية الاصابات الـ622 بكورونا في الكرخ

2020/10/15 | 20:47 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} اعلنت دائرة صحة بغداد/الكرخ، الخميس، عن تسجيل 622 بفيروس كورونا.

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