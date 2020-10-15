اعتقال عصابة سرقت اكثر من (7) آلاف دولار أمريكي في كربلاء

2020/10/15 | 20:48 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / علي النصر الله / ..أعلنت شرطة كربلاء ، مساء الخميس ، اعتقال عصابة مكونة من رجل وامرأة قاما بسرقة أكثر من (7) آلاف دولار أمريكي ومليون ومائة وخمسون الف دينار عراقي و مستمسكات رسمية .وقال مصدر امني في تصريح لـــــ ( المستقلة ) إن “قسم الجرائم في كربلاء تمكن وخلال ساعة […]

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