اطلاق مشروع لتشغيل العاطلين عن العمل في الانبار

2020/10/15 | 20:49 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ الانبار..

اعلن مدير بلدية جبة بمحافظة الانبار قطري العبيدي ، الخميس، عن اطلاق مشروع لتشغيل العاطلين عن العمل كلا حسب منطقته من قبل وزارة العمل .

وقال العبيدي لـ/ المعلومة/ ان “محافظ الانبار علي فرحان الدليمي وبالتنسيق مع وزارة العمل اطلاق مشروع تشغيل العاطلين العمل كلا حسب منطقته في بلديات الانبار، في خطوة تهدف الى الحد من ظاهرة البطالة”.

واضاف ان “وزارة العمل اطلقت المشروع وتتبنى تشغيل العاطلين العمل بصفة عقود في الدوائر البلدية للمحافظة بالتزامن مع حملة الاعمار التي تشهدها مدن الانبار لاستيعاب الشباب العاطل عن العمل ضمن مشاريع الاعمار”، مبينا ان “انطلاق المشروع سوف يساهم في تشغيل اعداد كبيرة من العاطلين عن العمل وفق تعليمات تصدرها الوزارة المعنية لمعرفة المزيد من التفاصيل عن الية العمل في غضون الايام القليلة المقبلة”.

واوضح ان “وزارة العمل اطلقت نحو 30 الف فرصة لتشغيل العاطلين عن العمل في عموم محافظات العراق بعد ازدياد نسبة العاطلين بشكل مخيف “.



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