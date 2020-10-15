وزارة الشباب تدعو الاندية لاجراء الانتخابات

2020/10/15 | 20:49 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد

جددت وزارة الشباب والرياضة، اليوم الخميس، تأكيدها بضرورة الإسراع بتصحيح الأندية الرياضية لوضعها القانوني وإقامة الانتخابات.

وقال مدير عام دائرة التربية البدنية والرياضة احمد عودة في بيان تلقته وكالة/ المعلومة/ ان “الوزارة جددت تاكيدها بضرورة الإسراع بتصحيح الأندية الرياضية لوضعها القانوني وإقامة الانتخابات وفق القانون 18 لسنة 1986 وتعديله 37 لسنة 1988 وإكمال ضوابط وشروط منح وتجديد إجازة التأسيس حتى اليوم الاخير من شهر تشرين الاول الجاري”.

وبين عودة أن “الأندية الرياضية بدأت تتماشى مع وزارة الشباب والرياضة لتحقيق تلك الشروط والضوابط من أجل منحها إجازة تأسيس, وان هذه الشروط والضوابط سترتقي بعمل الأندية الرياضية وتجعله بمصافي الأندية الرياضية في دول الجوار والمنطقة”.

وأوضح ان “الوزارة ستواصل دعمها ومساندتها من خلال صرف الأموال للاتحادات الرياضية والتنسيق مع الدائرة المالية في وزارة الشباب والرياضة فضلا عن الأقسام الأخرى التي تعنى بالرواد والرياضة النسوية ورياضة المعاقين فضلا عن قسم الكشافة”.

وأضاف أن “وزارة الشباب والرياضة وضعت خطة مستقبلية للنهوض بالرياضة العراقية والاهتمام بجميع الشرائح الرياضية المستهدفة في دائرة التربية البدنية وباقي الدوائر الأخرى ذات العلاقة في الوزارة والتنسيق الكامل معها من خلال إقامة مؤتمرات دولية ومحلية للنهوض بالرياضة والتنسيق مع وزارتي التعليم العالي والتربية لبحث وتطوير مراكز الموهبة في العراق”.



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