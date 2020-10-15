2020/10/15 | 20:59 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة

أعلنت البرتغال حالة الطوارئ يوم الأربعاء، بسبب ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد.

ويسمح أمر الطوارئ الذي دخل حيز التنفيذ يوم الخميس ويستمر لمدة 15 يوما، للحكومة بوضع قيود على الحركة والحياة العامة بشكل عام، حسبما ذكر رئيس الوزراء أنطونيو كوستا، عقب اجتماع لمجلس الوزراء في لشبونة.

وستقتصر التجمعات العامة على 5 أشخاص كحد أقصى، بينما سيتم السماح للحفلات الخاصة بضم ما يقرب من 50 شخصا فقط.

ويتعين على المواطنين ارتداء الأقنعة الواقية خارج منازلهم.

ويجب على البرلمان البرتغالي أن يوافق على التدابير.

وسجلت البلاد التي يبلغ عدد سكانها 1.3 مليون نسمة إجمالي 91 ألف حالة إصابة و2117 وفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا.

وارتفع عدد المرضى الذين يتم علاجهم في المستشفيات من 300 إلى ما يقرب من ألف في نحو شهر تقريبا.



انتهى 25ن

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البرتغال تعلن حالة الطوارئ بسبب كورونا) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البرتغال تعلن حالة الطوارئ بسبب كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).