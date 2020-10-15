الكنيست الإسرائيلي يصادق على اتفاق التطبيع مع الإمارات

2020/10/15 | 21:00 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

صادق الكنيست الإسرائيلي اليوم الخميس على معاهدة السلام بين إسرائيل والإمارات بأغلبية كبيرة، حيث صوت لصالح المعاهدة 80 عضوا وعارضها 13.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال في كلمة أمام الكنيست، اليوم الخميس، إن “اتفاقية السلام الموقعة بين إسرائيل ودولة الإمارات العربية المتحدة تعكس تغييرا في موقف الدول العربية تجاه إسرائيل”.

وأضاف أن المعارضين للاتفاقية “يحذون حذو إيران وحماس وحزب الله والسلطة الفلسطينية”، معربا عن استغرابه لتصويت نواب في المجلس التشريعي الإسرائيلي ضد هذه الاتفاقية.

وجرى توقيع الاتفاق بين الإمارات وإسرائيل في البيت الأبيض في 15 سبتمبر، وأقرته حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الاثنين.

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