2020/10/15 | 21:01 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تفقد وفد من مؤسسة مام الانسانية، مبنى مستشفى التوحد والزهايمر في مدينة السليمانية.

تأتي الزيارة ضمن اطار جهود المؤسسة الفتية بمجال تطوير كوردستان بغض النظر عن الانتماءات الحزبية والفكرية والسياسية، تحت شعار " السلام والتعايش"، دعما للقطاع الصحي والعمل المشترك.

ودشنت المؤسسة مهامها بحملة توعوية ضد كورونا كما قدمت مساعدات طبية وانسانية في كرميان، اربيل ، دهوك، زاخو، دربنديخان، رانية، حلبجة، خانقين، السليمانية وغيرها من مدن وبلدات اقليم كوردستان.

PUKmedia متابعة‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مؤسسة مام تتفقد مستشفى الزهايمر في السليمانية) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مؤسسة مام تتفقد مستشفى الزهايمر في السليمانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).