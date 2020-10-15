استمراراً لتكامل العمل التشريعي والتنفيذي.. الحلبوسي والكاظمي يبحثان مستجدات الأوضاع

2020/10/15 | 21:04 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الخميس، مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي مجمل مستجدات الأوضاع، والتحديات التي تواجه البلاد.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب، في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، استقبل اليوم الخميس، رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي“، مبينا ان “اللقاء كان استمراراً لتكامل العمل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية“.

واضاف البيان، انه “جرى خلال اللقاء بحث مجمل مستجدات الأوضاع، والتحديات التي تواجه البلاد، وإيجاد السبل الكفيلة بحلِّها”.

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