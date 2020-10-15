الأعرجي يهاجم وزير الصدر:

2020/10/15 | 21:06 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريرهاجم بهاء الأعرجي القيادي السابق في التيار الصدري، الخميس، "صالح محمد العراقي" الذي يوصف بوزير زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، بعد تهديد صدر عن العراقي، على خلفية تصريحات أدلى بها الأعرجي عن التطبيع مع "إسرائيل".

وكان الأعرجي قد قال في تصريح متلفز، إن "الأجواء في العراق مهيّأة للتطبيع مع إسرائيل، وقد يصدر القرار من النجف وليس بغداد".

وقال الأعرجي في تغريدة عبر تويتر، 15 تشرين الأول/أكتوبر، "من اللافت المُضحك في هذا الضجيج هو أن غالبية من تطوّع لتفسيرِ ما قلناه يوم أمس وفقًا لهواه بعيدًا عن أمر مولاه، لا يعرف قواعد العربية ولا معاني ألفاظها؛ فلم يُفرّق بين احتمالية الممكن ويقينية حصوله".

وأضاف الأعرجي، "لن نقبل بمزايدات مجهولي الهوية علينا بشأن مكانة النجف وأعلامها في التاريخ والحاضر".

وهدد حساب "صالح محمد العراقي"، في وقت سابق، بـ"تأديب" الأعرجي، ووصفه بـ"الفاسد"، كما أعلن تأييده معاقبة الأعرجي على تصريحاته، وهو ما اعتبره متفاعلون "إذنًا بقتل" القيادي السابق في التيار الصدري أو التنكيل به على يد جماعات مسلحة على صلة بالصدر.

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