لقاء بين الكاظمي والحلبوسي يبحث أوضاع البلاد ومواجهة التحديات

2020/10/15 | 21:06 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

بحث رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الخميس، مع رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، مستجدات الأوضاع في البلاد.



وذكر بيان لمكتب الحلبوسي، تلقى "ناس" نسخة منه، (15 تشرين الأول 2020)، إن "رئيس مجلس النواب استقبل رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، استمراراً لتكامل العمل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية".

وأضاف، أن "الجانبين بحثا مجمل مستجدات الأوضاع، والتحديات التي تواجه البلاد، وإيجاد السبل الكفيلة بحلِّها".

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