الكنيست يصادق على معاهدة السلام مع الإمارات

2020/10/15 | 21:06 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صادق الكنيست الإسرائيلي، الخميس، على معاهدة السلام التي وقعتها الحكومة الإسرائيلية مع الإمارات في وقت سابق من الشهر الماضي.

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