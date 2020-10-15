كورونا.. العراق الأفضل عالميا من حيث نسب الشفاء والوفاة

2020/10/15 | 21:06 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 8 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

أكدت وزارة الصحة والبيئة، الخميس، ان الوضع الصحي في العراق حتى الآن تحت السيطرة، مبينة ان البلاد الأفضل عالميا من حيث نسب الشفاء، والأقل بنسب الوفاة بفيروس كورونا.

وذكر المتحدث باسم الوزارة، سيف البدر، لوسائل اعلام حكومية تابعها "ديجيتال ميديا إن آر تي" اليوم، (15 تشرين الأول 2020)، إن "الوزارة وضمن الامكانيات المتاحة، استطاعت الصمود حتى الآن" مبينا أن "نسب الشفاء في العراق هي من الافضل عالميا، وتقترب من 85 بالمئة، إضافة إلى أن العراق الاقل عالميا بنسب الوفاة بفيروس كورونا".

وأضاف البدر، أن "أسباب الوفاة هو التأخير في مراجعة المريض المؤسسات الصحية، ما يؤدي غالبا الى مضاعفات خطيرة وحالات وفاة، فضلا عن مراجعة بعض المحسوبين على الوسط الطبي الذين يروجون لعلاجات غير علمية، ويدعون الى عدم الالتزام بتوصيات الوزارة، ما يحملهم مسؤولية قانونية واخلاقية وشرعية".

وأشار المسؤول، الى أن "وزارة الصحة تسير حسب القنوات القانونية، لمحاسبة هؤلاء، فضلا عن محاسبة بعض وسائل الاعلام التي أعطت الفرصة لمثل هؤلاء أن يضللوا المواطنين ويسهموا في نشر اكاذيبهم".

وأوضح البدر، أن "الوضع الصحي حتى الآن تحت السيطرة"، داعيا "جميع المواطنين إلى الالتزام بتوجيهات وزارة الصحة من خلال التباعد الاجتماعي ولبس الكمامات، لحين إقرار لقاح يعتمد عليه".

وأكد المتحدث باسم الصحة، أنه "حتى الآن لا يوجد لقاح معتمد ضد الفيروس، لا في العراق ولا في اي مكان بالعالم،"، منوها بأن "كثيرا من الدول والشركات العالمية توصلت الى مراحل متقدمة في مسألة لقاح كورونا".

ولفت البدر، إلى أن "العراق ليس لديه التزام مع اي دولة بشأن اللقاح، ولكن سيكون من أول الدول التي ستوفر لقاح كورونا".

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، أعلنت وزارة الصحة والبيئة، تسجيل 65 حالة وفاة جديدة، و3587 إصابة اضافية، و3356 حالة شفاء أخرى من عدوى فيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة الماضية في عموم محافظات العراق.

جاء ذلك في بيان للوزارة تلقى "ديجيتال ميديا ان ار تي" نسخة منه، وفيما يلي نصه:-

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