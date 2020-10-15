اليونان تتهم تركيا بمضايقة طائرة وزير خارجيتها فوق اجواء العراق

2020/10/15 | 21:06 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

اعلنت اليونان عن غضبها بسبب مضايقة السلطات التركية لطائرة وزير خارجيتها " نيكوس ديندياس" فوق العراق.

وذكرت الإذاعة الحكومية اليونانية، أن "طائرة ديندياس ظلت تحلق فوق الموصل لمدة عشرين دقيقة، لأن السلطات التركية لم تمنحها الإذن بالتحليق عبر الأجواء التركية عائدة إلى اليونان".

من جانبها نفت الخارجية التركية في بيان، أي تحرك متعمد من جانبها لتعطيل الطائرة عن دخولها المجال الجوي التركي، مؤكدة أن الطائرة لم تقدم خطة الطيران المطلوبة.

وقال بيان الخارجية التركية، انه "عندما وصلت الطائرة المذكورة أعلاه إلى مجالنا الجوي، تم طلب الخطة (الجوية) بشكل عاجل من السلطات العراقية، وبعد استلام الخطة تم تنفيذ الرحلة بأمان".

وأضاف البيان، انه "بطبيعة الحال، لا يمكن لطائرة أن تطير دون تقديم خطة طيران، وهذا لسلامة وزير الخارجية اليوناني قبل أي شيء، وقد تم إبلاغ نظرائنا اليونانيين بهذا الأمر".

وكان وزير الخارجية اليوناني قد زار العراق، يوم امس الأربعاء، والتقى وزير الخارجية فؤاد حسين مؤكدا دعم بلاده لبغداد كاشفا عن رغبة الشركات اليونانية في الاستثمار بإعادة اعمار العراق وخاصة في مجالي الطاقة والصحة.

وتشهد العلاقات اليونانية - التركية توترا شديدا على خلفية الصراع حول تقسيم الحدود البحرية والتنقيب عن الغاز في شرق المتوسط منذ شهر اب، إذ أجرى البلدان مناورات جوية وبحرية متوازية في المياه الاستراتيجية بين قبرص وجزيرة كريت اليونانية.

ا.ح

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