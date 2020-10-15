انتحار جندي شنقا جنوبي ذي قار

2020/10/15 | 21:10 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /حيدر حسين المشرف/..اقدم شاب يعمل منتسبا في وزارة الدفاع ، اليوم الخميس ، على شنق نفسه داخل منزله في قضاء سوق الشيوخ جنوبي محافظة ذي قار .وقال مصدر ان ” شابا يبلغ من العمر 23 عاما ، يعمل منتسبا في وزارة الدفاع ، شنق نفسه في منزله في قضاء سوق الشيوخ “.ونوه […]

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