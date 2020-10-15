تطبيق فايبر يطلق ميزة جديدة لمستخدميه

2020/10/15 | 21:12 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق – بغداد

أطلقت شركة فايبر، المملوكة لشركة راكتون اليابانية ، ميزة جديدة لأداة “ملاحظاتي” التي تساعد المستخدمين في تعيين تذكيرات للمهام والأحداث المهمة.

وتتيح الأداة الجديدة المستخدمين من إدارة وتتبع جميع الرسائل والتذكيرات والمواعيد من خلال تطبيق واحد سهل الاستخدام ويحرص على خصوصية المستخدم.

ومع تسارع وتيرة العالم يومًا بعد يوم، تصبح عملية ترتيب الواجبات والمهام أكثر تعقيدَا وفوضوية مع تزايد التحديات التي يسببها وباء كورونا، لذلك فإن التذكيرات وقوائم المهام مهمة للغاية في تنظيم الوقت وإدارة حياتنا اليومية.

ويمكن ترتيب أعياد الميلاد، مواعيد الامتحانات عن بعد، والمكالمات الجماعية تحتاج لترتيب محكم.

ومن خلال ميزة التذكيرات الجديدة من تطبيق فايبر يستطيع المستخدمون الاَن التكيف مع هذا الواقع الجديد من خلال إمكانات سهلة الاستخدام والتي تمكنهم من تتبع مهامهم باستخدام نفس تطبيق المراسلة والتواصل مع الزملاء والعائلة والأصدقاء دون الحاجة لاستخدام تطبيقات أخرى.

ويقوم المستخدمون ببساطة بالضغط مطولا على أي رسالة في “ملاحظاتي” ثم النقر على “ضبط تذكير”.



بعدها يقومون بتحديد وقت وتاريخ التذكير ومن ثم تحديد ما إذا كانوا يريدون تكرار ذلك، وسيظهر التذكير على هواتفهم في الوقت المحدد.

وتأتي هذه الميزة بالإضافة إلى الإمكانات الأخرى المتوفرة في أداة ملاحظاتي، مما يتيح للمستخدمين تدوين الملاحظات حول المهام أو المواعيد والمناسبات والأمور الأخرى، وتحديد المهام المنتهية من خلال النقر على ‘تم’، بالإضافة لإمكانية إخفاء الملاحظات المنجز، اضافة الى إعادة نقل الرسائل من الدردشات والمجموعات إلى “ملاحظاتي”.

وستظهر الرسائل المعاد توجيهها في “ملاحظاتي” المصدر الذي أتت منه تلك الرسائل مما يساعد المستخدم بتذكر سياق المحادثة القديمة

ومع إطلاق هذه الميزة الجديدة، وفي تعليق لآنا زنامنسكايا، كبير مسؤولي النمو في شركة راكوتن فايبر قالت فيه: “ندرك حاجة مستخدمينا للحفاظ على السيطرة في إدارة حياتهم اليومية والتكيف بانسيابية مع الواقع المتغير بسرعة كبيرة.



على هذا النحو، فإن هذه الميزة تساعد المستخدمين على تبسيط تنظيم رسائلهم وتذكيراتهم في تطبيق واحد سهل الاستخدام ويحرص على خصوصيتهم”.

وتعد راكوتن فايبر جزء من شركة راكوتن، الشركة اليابانية العالمية الرائدة في مجال التجارة الإلكترونية والخدمات المالية.



وراكوتن فايبر هي قناة الاتصال الرسمية لنادي برشلونة، كما ويستضيف تطبيق فايبر العديد من القنوات الرسمية للعديد من الشركات والهيئات مثل هيئة الصحة العالمية والصندوق العالمي للطبيعة غيرها الكثير.

شارك هذا الموضوع:

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تطبيق فايبر يطلق ميزة جديدة لمستخدميه) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تطبيق فايبر يطلق ميزة جديدة لمستخدميه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).