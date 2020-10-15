ديالى تكشف حصيلة ضحايا الهجمات الارهابية على بساتينها

2020/10/15 | 21:15 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ ديالى

كشف الاتحاد المحلي للجميعات الفلاحية في ديالى، الخميس، عن حصيلة ضحايا هجمات البساتين والاراضي الزراعية خلال العام الجاري.

وقال رئيس الاتحاد المحلي رعد مغامس التميمي في حديث لـ/ المعلومة/، ان “اجمالي ضحايا الفلاحين الذين سقطوا بسبب هجمات ارهابية في البساتين والاراضي الزراعية في ديالى خلال العام الجاري بلغت نحو 50 شهيد وجريح”، لافتا الى ان “اغلبهم سقطوا بسبب العبوات الناسفة التي تنصب من قبل خفافيش الظلام لاستهداف الابرياء”.

واضاف ان “اغلب الضحايا سقطوا في بساتين العبارة والوقف وشيخ بابا لافتا الى ان خلال الساعات الماضية استشهد فلاح واصيب اخر بانفجار عبوتين ناسفتين في بساتين العبارة وقبلها في شيخ بابا لافتا الى ان تكرار الهجمات دفع العشرات من الفلاحين للتخلي عن بساتينهم للحفاظ على ابناءهم من العبوات الناسفة مؤكدا ضرورة اعطاء عمليات الاستهداف اهتمام اكبر من قبل القوات الامنية لتقصي حقيقية من يقوم بهذه الافعال الارهابية”.انتهى 25 ف

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