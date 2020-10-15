الكاظمي والحلبوسي يبحثان التحديات التي تواجه البلاد

2020/10/15 | 21:17 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي،

الخميس، مع رئيس مجلس النواب محمد

الحلبوسي، مستجدات الاوضاع.

وقال مكتب الكاظمي في بيان، تلقته وكالة

نون الخبرية، انه "استمراراً لتكامل

العمل بين السلطتين التنفيذية

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