لاول مرة .. فرنسا تسجل أكثر من 30 ألف إصابة بكورونا في يوم واحد

2020/10/15 | 21:17 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت فرنسا اليوم الخميس، عن تسجيل

أكثر من 30 ألف إصابة بفيروس "كوفيد-19" في

يوم واحد، وهو أعلى رقم يتم تسجيله في

أوروبا منذ ظهور الوباء.

وسجلت فرنسا 30621 حالة إصابة إضافية

بفيروس كورونا الجديد خلال

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