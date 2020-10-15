بـ100 مليون دينار .. البنك المركزي يطلق مبادرتين لتسهيل شراء الوحدات السكنية

2020/10/15 | 21:17 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أطلق البنك المركزي، الخميس، مبادرتين

لتسهيل شراء الوحدات السكنية احدها رفع

قيمة السلف والأخرى تمديد مدة أقساطها.

ونقلت وكالة الانباء الرسمية عن البنك،

إنه قرر "رفع قيمة السلف السكنية لـ 100

مليون دين

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