بالارقام.. احصائية ايلول الخاصة بالطائرات العابرة والقادمة والمغادرة للاجواء العراقية

2020/10/15 | 21:18 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة النقل ، الشركة العامة لخدمات الملاحة الجوية ، الثلاثاء ، عن احصائيات شهر ايلول الماضي الخاصة بالطائرات العابرة والقادمة والمغادرة للاجواء العراقية .

واكد مدير عام الشركة السيد علي محسن هاشم ان عدد الطائرات العابرة للاجواء العراقية بلغ اكثر من ( 7500 ) طائرة خلال ايلول المنصرم مؤكدا ، انسيابية الحركة الجوية في الفضاء العراقي بدون اي عارض او تلكؤ يذكر .

وتابع هاشم : ان الشركة تقدم خدماتها الملاحية لشركات الطيران من خلال توفير ممرات امنة مع الالتزام الكامل باجراءات السلامة الجوية مما يساهم باستقطاب شركات الطيران ،مبيناً ان عدد الطائرات العابرة لاجوائنا بلغ ( 6,263 ) طائرة ، بينما بلغ عدد الطائرات القادمة والمغادرة ( 1,315 ) طائرة خلال شهر ايلول الماضي .

من الجدير بالذكر ان الشركة العامة لخدمات الملاحة الجوية احدى تشكيلات وزارة النقل تساهم في دعم الاقتصاد الوطني في مجال الطيران من خلال تقديم خدمات الملاحة الجوية الامنة والفعالة ضمن المجال الجوي العراقي والمجال الجوي المسموح به للعراق وفقاً للمعايير الصادرة من منظمة الطيران المدني الدولي الايكاو ( icao )

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