إنتحار عسكري شنقاً في منزله بذي قار

2020/10/15 | 21:18 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} دفعت المشاكل العائلية والاجتماعية منتسباً عسكراً الى الانتحار في ذي قار.

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