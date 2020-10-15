رئيس الجمهورية يعزي برحيل البيشمركة العتيد شيخ صدرالدين

2020/10/15 | 21:32 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح يوم الخميس، برقية تعزية الى عائلة الراحل " شيخ صدرالدين".

وجاء في نص التعزية:

ببالغ الحزن والالم تلقينا نبأ رحيل البيشمركة العتيد والمناضل والشخصية المعروفة في منطقة بيتوين وكوردستان، والصديق المخلص " شيخ صدرالدين".

ان الراحل من عائلة مناضلة، قدمت خدمات جليلة للناس، اثناء النضال في الجبل والمدينة، وقدموا تضحيات كبيرة، رحيله مدعاة حزن واسف، ويبقى نضاله وذكراه خالدين.

بهذه المناسبة الاليمة، اتقدم بالتعازي الى عائلته واهله، مبتهلا من الله عز وجل ان يتغمد الفقيد برحمته الواسعة، ويسكنه فسيح جناته، وان تكون خاتمة الاحزان والصبر والسلوان للجميع.

ٳنــا لله وٳنــا ٳلــیــه راجــعــون

PUKmedia

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