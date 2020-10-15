2020/10/15 | 21:32 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجهت رئاسة الاتحاد الوطني الكوردستاني يوم الخميس، برقية تعزية الى عائلة المناضل الراحل " شيخ صدرالدين".

وجاء في نص البرقية:

ببالغ الحزن والاسى تلقينا نبأ رحيل المناضل والبيشمركة العتيد للاتحاد الوطني الكوردستاني، والشحضية المعروفة لشعبنا ومنطقة بشدر وبيتوين" شيخ صدر الدين"، نشارككم الاحزان.

ان الراحل كان من الاصدقاء القدامى لفقيد الامة الرئيس مام جلال، وكان شخصية وطنية كبيرة، بدور مهم في النضال والجميع مدينون لوفائه.

ان رئاسة الاتحاد الوطني الكوردستاني تشارككم الاحزان، بخسارة هذه الشخصية الكبيرة، مبتهلين لله عز وجل، ان يلهم أهله وأقاربه الصبر والسلوان واسكنه الله في فسيح جناته.

‏‎

PUKmedia‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( الاتحاد الوطني يعزي برحيل المناضل شيخ صدر الدين) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( الاتحاد الوطني يعزي برحيل المناضل شيخ صدر الدين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).