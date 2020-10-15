أعداد الطائرات العابرة والمقبلة والمغادرة لأجواء العراق الشهر الماضي

2020/10/15 | 21:34 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت الشركة العامة لخدمات الملاحة الجوية احدى تشكيلات وزارة النقل، اليوم الخميس، عن احصائيات شهر أيلول الماضي الخاصة بالطائرات العابرة والقادمة والمغادرة للأجواء العراقية.

وقال مدير عام الشركة علي محسن هاشم في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، إن “عدد الطائرات العابرة للاجواء العراقية بلغ اكثر من (7500) طائرة خلال ايلول المنصرم”، مؤكدا “انسيابية الحركة الجوية في الفضاء العراقي دون اي عارض او تلكؤ يذكر”.

واضاف هاشم أن “الشركة تقدم خدماتها الملاحية لشركات الطيران من خلال توفير ممرات امنة مع الالتزام الكامل باجراءات السلامة الجوية مما يساهم باستقطاب شركات الطيران”، مشيرا الى ان “عدد الطائرات العابرة لاجوائنا بلغ ( 6,263) طائرة، بينما بلغ عدد الطائرات القادمة والمغادرة ( 1,315 ) طائرة خلال شهر ايلول الماضي”.

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