فرنسا تسجل أكثر من 30 ألف إصابة بفيروس كورونا في يوم واحد

2020/10/15 | 21:37 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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متابعة- واع

أعلنت فرنسا اليوم الخميس، تسجيل أكثر من 30 ألف إصابة بـ"كوفيد-19" في يوم واحد، وهو أعلى رقم يتم تسجيله للمصابين بفيروس كورونا في أوروبا منذ ظهور الوباء.

وسجلت فرنسا 30621 حالة إصابة إضافية بفيروس كورونا الجديد خلال 24 ساعة، وهو رقم قياسي منذ بداية الوباء والأول فوق عتبة 30 ألف حالة، بحسب الأرقام الصادرة الخميس عن السلطات الصحية.

ويبلغ معدل إيجابية الاختبار 12.6% ويبلغ العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة الآن 809684.

ومع 88 حالة وفاة إضافية خلال 24 ساعة، بلغ عدد ضحايا الوباء في فرنسا 33125 شخصا.

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