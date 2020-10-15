النقل تشكف إحصائية مرور الطائرات في سماء العراق الشهر الماضي

2020/10/15 | 21:37 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت وزارة النقل/ الشركة العامة لخدمات الملاحة الجوية، الخميس، احصائيات شهر أيلول الماضي الخاصة بالطائرات العابرة والقادمة والمغادرة للأجواء العراقية.



وأوضح مدير عام الشركة، علي محسن هاشم، في بيان للوزارة تلقى "ناس" نسخة منه، (15 تشرين الأول 2020)، أن "عدد الطائرات العابرة في الأجواء العراقية بلغ أكثر من (7500) طائرة خلال أيلول المنصرم"، مؤكداً "انسيابية الحركة الجوية في الفضاء العراقي بدون اي عارض او تلكؤ يذكر".

وتابع، أن "الشركة تقدم خدماتها الملاحية لشركات الطيران من خلال توفير ممرات آمنة مع الالتزام الكامل باجراءات السلامة الجوية مما يساهم باستقطاب شركات الطيران"، مبيناً أن "عدد الطائرات العابرة لاجوائنا بلغ (6,263) طائرة، بينما بلغ عدد الطائرات القادمة والمغادرة (1,315) طائرة خلال شهر أيلول الماضي".

وأشار إلى أن "الشركة العامة لخدمات الملاحة الجوية احدى تشكيلات وزارة النقل تساهم في دعم الاقتصاد الوطني في مجال الطيران من خلال تقديم خدمات الملاحة الجوية الآمنة والفعالة ضمن المجال الجوي العراقي والمجال الجوي المسموح به للعراق وفقاً للمعايير الصادرة من منظمة الطيران المدني الدولي الايكاو (ICAO)".

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