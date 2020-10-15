2020/10/15 | 21:37 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قد يكون النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو خرق على الأرجح البروتوكول الصحي من خلال التحاقه بمنتخب بلاده في الوقت الذي كان فيه فريقه يوفنتوس الإيطالي في الحجر الصحي، ثم مرة أخرى بعد عودته إلى تورينو إثر اصابته بفيروس كورونا المستجد ودخوله فترة العزل، وفق ما أعلن وزير الرياضة الإيطالي الخميس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رونالدو قد يكون خرق البروتوكول الصحي ومهدد بالغرامة) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رونالدو قد يكون خرق البروتوكول الصحي ومهدد بالغرامة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).