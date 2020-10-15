محدث.. أسعار الذهب تتحول للارتفاع عند التسوية بعد بيانات اقتصادية

2020/10/15 | 21:40 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: تحولت أسعار الذهب للارتفاع عالمياً عند تسوية تعاملات اليوم الخميس، مع بيانات اقتصادية ومخاوف كورونا.

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