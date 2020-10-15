المركزي العراقي يطلق مبادرتين لتسهيل شراء الوحدات السكنية

2020/10/15 | 21:40 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أعلن البنك المركزي العراقي، اليوم الخميس، إطلاق مبادرة تمديد دفع القسط لـ 15 عام للمستفيدين من سلف صندوق الإسكان والمصرف المعقاري.وأكد المركزي العراقي، اليوم، أن المواطنين والموظفين المحولين رواتبهم لدى المصارف الخاصة باستطاعتهم سحب سلفة …

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