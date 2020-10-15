مدير منتخب العراق يكشف عن موعد مغادرة الفريق الى الامارات

2020/10/15 | 21:41 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - خاص

كشف مدير منتخب العراق بكرة القدم باسل كوركيس اليوم الخميس (15 تشرين الاول 2020)، عن موعد مغادرة الفريق الى دولة الامارات لاقامة معسكر تدريبي استعدادي، واقامة لقائين وديين هناك.

وقال كوركيس في حديث لـ (بغداد اليوم)،إن:" تجمع منتخب العراق سيكون ببغداد في السادس من تشرين الثاني المقبل قبل المغادرة الى الامارات في التاسع من نفس الشهر لاقامة معسكر تدريبي هناك ولقاء منتخبي الاردن واوزباكستان".

واضاف:" اما بالنسبة للمباراتين الودتين فستقامان بنفس المواعيد المثبتة سابقا بلقاء الاردن في (12) من تشرين الثاني المقبل، ومواجهة اوزباكستان في الودية الثانية في (17) من نفس الشهر".

وبين:" ويلتحق المحترفون بالفريق مع بداية المعسكر في الامارات، او مع بداية موعد (فيفا دي) والمحدد له من (9) تشرين الثاني المقبل ولغاية (17) منه".

يشار الى ان منتخب العراق يستعد في معسكر الامارات للتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم في قطر.

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