2020/10/15 | 21:49 - المصدر: الفرات نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- {بغداد: الفرات نيوز} توفي اليوم الخميس، أشهر حلواني في محافظة البصرة.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وفاة {أبو حلاوة} الشهير في البصرة) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وفاة {أبو حلاوة} الشهير في البصرة) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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