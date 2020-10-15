وفاة {أبو حلاوة} الشهير في البصرة

2020/10/15 | 21:49 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} توفي اليوم الخميس، أشهر حلواني في محافظة البصرة.

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